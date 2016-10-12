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Kijun-Sen with alerts - индикатор для MetaTrader 5
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Automated-TradingКомпания MetaQuotes Software Corp. является разработчиком торговой платформы MetaTrader 5, которая позволяет торговать на разнообразных финансовых рынках.
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Индикатор представляет собой линию Киджун-сен индикатора Ишимоку. Киджун-сен представляет собой среднее между максимумом и минимумом цены за заданный период. Когда линия пересекается свечами на графике, это может свидетельствовать о смене тренда. Соответственным образом, окрашивается сама линия: по умолчанию задан бирюзовый цвет для растущего тренда и оранжевый для нисходящего.
Пользователь может задавать собственный период расчета линии Киджун-сен.
Добавлена возможность отсылки алертов при смене тренда или образовании нового бара.
Индикатор показывает Ask и Bid, которые берутся из реальной тиковой истории. Также, визуально сравнивая Ask и Bid, можно оценить, как менялся спред.Fibo Retracement Trader
Советник строит сетку Фибоначчи на базе стандартного индикатора ZigZag и торгует коррекции от всех уровней. Уровни заданы постоянно и не настраиваются пользователем.
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе iForce.ZigZag_DeMarker
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе Демарка.