CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Kijun-Sen with alerts - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Automated-Trading
Automated-Trading

Automated-Trading

Компания MetaQuotes Software Corp. является разработчиком торговой платформы MetaTrader 5, которая позволяет торговать на разнообразных финансовых рынках.
Скачать последние билды можно по указанным ниже ссылкам:
47 статей 22 кода 21279 тем 373 комментария
Просмотров:
4471
Рейтинг:
(40)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор представляет собой линию Киджун-сен индикатора Ишимоку. Киджун-сен представляет собой среднее между максимумом и минимумом цены за заданный период. Когда линия пересекается свечами на графике, это может свидетельствовать о смене тренда. Соответственным образом, окрашивается сама линия: по умолчанию задан бирюзовый цвет для растущего тренда  и оранжевый для нисходящего.

Пользователь может задавать собственный период расчета линии Киджун-сен.

Добавлена возможность отсылки алертов при смене тренда или образовании нового бара.


Tick Chart Tick Chart

Индикатор показывает Ask и Bid, которые берутся из реальной тиковой истории. Также, визуально сравнивая Ask и Bid, можно оценить, как менялся спред.

Fibo Retracement Trader Fibo Retracement Trader

Советник строит сетку Фибоначчи на базе стандартного индикатора ZigZag и торгует коррекции от всех уровней. Уровни заданы постоянно и не настраиваются пользователем.

ZigZag_iForce ZigZag_iForce

ЗигЗаг, построенный на осцилляторе iForce.

ZigZag_DeMarker ZigZag_DeMarker

ЗигЗаг, построенный на осцилляторе Демарка.