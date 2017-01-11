CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ZigZag_MFI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
889
Ranking:
(16)
Publicado:
ZigZag_MFI.mq5 (21.48 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Zigzag trazado a base del oscilador de MFI.

Fig. 1. Indicador ZigZag_MFI

Fig. 1. Indicador ZigZag_MFI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16576

Simulator regular expressions Simulator regular expressions

El script permite «palpar» las expresiones regulares.

Kijun-Sen with alerts Kijun-Sen with alerts

Línea Kijun-Sen con el cambio del color y envío de alertas en caso del cambio de la tenencia

ZigZag_RSI ZigZag_RSI

Zigzag trazado a base del oscilador de RSI.

ZigZag_RVI ZigZag_RVI

Zigzag trazado a base del oscilador de RVI.