Difere de outros indicadores de ticks no fato de que ele exibe o histórico no gráfico principal diretamente em cima das barras. Pode se apreciar claramente o histórico "spread" e a maneira como se formou cada barra. Visualmente mostra a geração da barra em tempo real.

Atenção

Como o indicador exibe o histórico de ticks de preço em todo o intervalo de tempo visível no gráfico, o número de ticks para exibição pode ser medido em centenas de milhares ou milhões. Essa carga provoca o desempenho lento do indicador. Por exemplo, em H1, na menor escala, o intervalo visível pode ser de vários meses. Indicador vai ficar lento de mais como para carregar e exibir, respectivamente, muitos milhões de ticks.

Se você quiser ver ticks, será apropriado usar um timeframe pequeno (até M5) e uma escala grande , para poder ver os detalhes do histórico de preço (como na imagem acima).

O indicador foi retirado de um blog e um pouco corregido, uma vez que havia matrizes fora da escala. É adicionado (algumas cadeias de caracteres) o preenchimento de área entre os respectivos LowAsk e HighBid. Grande parte do excesso do original foi excluído, isto é, a construção POO do indicador e os arquivos mqh não utilizados.

Funciona surpreendentemente estável (não tem muitos buffers de indicador).

Está longe de ser ideal. Aparentemente, devido ao fato de que, no momento da escrita, não foram corrigidos muitos bugs na função CopyTicks. No entanto, ele exibe os dados históricos correta e muito rapidamente(tem o potencial para acelerar significativamente).

Acessar a este indicador através iCustom e IndicatorCreate é insensato, uma vez que não há buffers de indicador. Precisamos dele apenas para visualizar o histórico. E, na verdade, tem aparência de indicador apenas por causa de algumas coincidências da função básica "exibir".

Por exemplo, na aparência do Expert Advisor acontece da mesma maneira:

#property strict #include <fxsaber\ChartObjects\ChartObjectTicks.mqh> CHARTOBJECTTICKS ChartObject; void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam ) { EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam); } void OnTick ( void ) { if (:: ChartGetInteger ( 0 , :: CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ) <= :: ChartGetInteger ( 0 , :: CHART_VISIBLE_BARS )) ChartObject.Visual(); }

Ou seja, apenas é utilizado um dos tipos personalizados de objetos gráficos interativos. Assim, existe um certo paradoxo no facto de este indicador, na verdade, ser apenas formalmente uma forma técnica de um programa MT.

Nos parâmetros de entrada do indicador, é definido o grau de transparência do objeto.

Indicador auto-suficiente, já que não usa a biblioteca padrão.

Fazer captura de tela usando os recursos do terminal é problemático, uma vez que não pode haver nenhuma coincidência com aquilo que mostra o terminal.

É compilado em MetaTrader 4, mas - já que não há dados CopyTicks - não mostra nada.