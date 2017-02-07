Der unterscheidet sich von den anderen Ticks-Indikatoren dadurch, dass er die History auf dem Hauptchart gerade über den Bars zeigt. Die History des "Spread" ist gut sichtbar, genauso wie die Bildung jeder Bar. Es wurde anschaulich die Bildung der laufenden Real-Time Bar gezeigt.

Achtung

Da der Indikator die Preis-Ticks History auf dem ganzen vorübergehenden Intervall zeigt, was auf dem Chart sichtbar ist, so kann die Anzahl der Ticks für die Anzeige von Hundert Tausenden und Millionen gemessen werden. Solche Belastung wird die Arbeit des Indikators verlangsamen. Zum Beispiel, auf H1 beim minimalen Maßstab kann das sichtbare Intervall einige Monate erreichen. Der Indikator wird sehr langsam arbeiten, um die entsprechenden vielen Millionen Ticks zu laden und darzustellen.

Wenn Sie Ticks sehen wollen, so wird es logisch sein, eine kleine Timeframe (bis zu M5) und einen grossen Maßstab zu verwenden. Um die Möglichkeit zu haben, die Preishistory (wie es auf dem Bild oben ist) gründlicher zu sehen.

Der Indikator wurde aus dem Block genommen und ein wenig korrigiert — es gaben die Ausgänge aus dem Rahmen des Arrays. Es wurde (einige Zeilen) die Ausfüllung des Bereichs zwischen den entsprechenden LowAsk und HighBid beigefügt. Vieles Restliches wurde aus dem Original weggenommen — die OOP-Konstruktion des Indikators und die ungenutzten mqh-Dateien.

Das funktioniert aber zur größten Verwunderung (hat überhaupt keine Indikatorpuffer) stabil.

Es wurde aber bei weitem nicht optimal geschrieben. Offenbar, es liegt daran, weil eine Menge der Bugs in der Arbeit der Funktion CopyTicks im Moment der Schreibung nicht korrigiert wurde. Jedoch zeigt er die historischen Daten richtig und ziemlich flink (es gibt die Möglichkeiten, das wesentlich zu beschleunigen).

Diesen Indikator durch iCustom und IndicatorCreate aufzurufen ist sinnlos — es gibt keine Indikatorpuffer. Er ist nur für die Visualisierung der History nötig. Und eigentlich wurde er in Form vom Indikator nur nach einigem Zusammenfallen der Hauptfunktion erstellt — zeigen.

Zum Beispiel, in Form vom EA ist es das gleiche

#property strict #include <fxsaber\ChartObjects\ChartObjectTicks.mqh> CHARTOBJECTTICKS ChartObject; void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam ) { EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam); } void OnTick ( void ) { if (:: ChartGetInteger ( 0 , :: CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ) <= :: ChartGetInteger ( 0 , :: CHART_VISIBLE_BARS )) ChartObject.Visual(); }

Das heißt, es wird einfach einer der Custom-Arten der interaktiven graphischen Objekte verwendet. Deswegen, obwohl es ein Paradox ist, ist der vorliegende Indikator nur formall gesehen — die technische Form des MT-Programms.

Durch die Eingangsparameter des Indikators wird die Stufe der Durchsichtigkeit des gegebenen Objektes eingegeben.

Der Indikator selbstgenügsam — verwendet nicht die standardmäßigen Bibliotheken.

Die Screenshots mittels des Terminalen zu machen, ist problematisch, es kann sein, dass keine Zusammenfallen damit gibt, was das Terminal zeigt.

Es wird unter MetaTrader 4 kompiliert, aber natürlich (es gibt keine CopyTicks Daten) zeigt es nichts.