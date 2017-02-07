und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Der Ticks-Indikator Ticks - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- fxsaber
- Ansichten:
- 1373
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der unterscheidet sich von den anderen Ticks-Indikatoren dadurch, dass er die History auf dem Hauptchart gerade über den Bars zeigt. Die History des "Spread" ist gut sichtbar, genauso wie die Bildung jeder Bar. Es wurde anschaulich die Bildung der laufenden Real-Time Bar gezeigt.
Achtung
Da der Indikator die Preis-Ticks History auf dem ganzen vorübergehenden Intervall zeigt, was auf dem Chart sichtbar ist, so kann die Anzahl der Ticks für die Anzeige von Hundert Tausenden und Millionen gemessen werden. Solche Belastung wird die Arbeit des Indikators verlangsamen. Zum Beispiel, auf H1 beim minimalen Maßstab kann das sichtbare Intervall einige Monate erreichen. Der Indikator wird sehr langsam arbeiten, um die entsprechenden vielen Millionen Ticks zu laden und darzustellen.
Wenn Sie Ticks sehen wollen, so wird es logisch sein, eine kleine Timeframe (bis zu M5) und einen grossen Maßstab zu verwenden. Um die Möglichkeit zu haben, die Preishistory (wie es auf dem Bild oben ist) gründlicher zu sehen.
Der Indikator wurde aus dem Block genommen und ein wenig korrigiert — es gaben die Ausgänge aus dem Rahmen des Arrays. Es wurde (einige Zeilen) die Ausfüllung des Bereichs zwischen den entsprechenden LowAsk und HighBid beigefügt. Vieles Restliches wurde aus dem Original weggenommen — die OOP-Konstruktion des Indikators und die ungenutzten mqh-Dateien.
Das funktioniert aber zur größten Verwunderung (hat überhaupt keine Indikatorpuffer) stabil.
Es wurde aber bei weitem nicht optimal geschrieben. Offenbar, es liegt daran, weil eine Menge der Bugs in der Arbeit der Funktion CopyTicks im Moment der Schreibung nicht korrigiert wurde. Jedoch zeigt er die historischen Daten richtig und ziemlich flink (es gibt die Möglichkeiten, das wesentlich zu beschleunigen).
Diesen Indikator durch iCustom und IndicatorCreate aufzurufen ist sinnlos — es gibt keine Indikatorpuffer. Er ist nur für die Visualisierung der History nötig. Und eigentlich wurde er in Form vom Indikator nur nach einigem Zusammenfallen der Hauptfunktion erstellt — zeigen.
Zum Beispiel, in Form vom EA ist es das gleiche
#property strict #include <fxsaber\ChartObjects\ChartObjectTicks.mqh> CHARTOBJECTTICKS ChartObject; void OnChartEvent( const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam ) { EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam); } void OnTick( void ) { if (::ChartGetInteger(0, ::CHART_FIRST_VISIBLE_BAR) <= ::ChartGetInteger(0, ::CHART_VISIBLE_BARS)) ChartObject.Visual(); }
Das heißt, es wird einfach einer der Custom-Arten der interaktiven graphischen Objekte verwendet. Deswegen, obwohl es ein Paradox ist, ist der vorliegende Indikator nur formall gesehen — die technische Form des MT-Programms.
Durch die Eingangsparameter des Indikators wird die Stufe der Durchsichtigkeit des gegebenen Objektes eingegeben.
Der Indikator selbstgenügsam — verwendet nicht die standardmäßigen Bibliotheken.
Die Screenshots mittels des Terminalen zu machen, ist problematisch, es kann sein, dass keine Zusammenfallen damit gibt, was das Terminal zeigt.
Es wird unter MetaTrader 4 kompiliert, aber natürlich (es gibt keine CopyTicks Daten) zeigt es nichts.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16537
Der ZigZag, der aufgrund der Kerzen des Indikators OsMACandle erstellt ist.ZigZag_OsMA
Der ZigZag, der aufgrund des Oszillators OsMA erstellt ist.
Der Indikator Trigger Line mit Pfeilen.Tick Chart
Der Indikator zeigt Ask und Bid, die von einer realen Ticks-History genommen werden. Auch optisch vergleichend Ask und Bid kann man bewerten, wie sich der Spread änderte.