Ticks 指标 - MetaTrader 5脚本
与其它订单时刻指标不同的是，它直接在主图表的柱上显示历史。"点差"历史清晰可见，并且可以看到每个柱的形成过程。在当前实时的柱上可以看到它的形成过程。
因为指标显示了图表上可见的所有时间段的订单价格历史，显示的订单时刻数量可能有成千上万，这样沉重的负载会使得指标工作得很慢。比如，在最小尺度是H1的时候，可见的时间段可能达到几个月，指标将会运行得非常缓慢, 因为它会载入和显示数以亿万的订单时刻。
如果您需要监控订单时刻，最好需要使用较小的时段(最多是 M5)和大的缩放, 这样是为了能够看到详细的价格历史(如上图所示)。
指标是来自博客并且稍微修改过 — 它有数组越界的问题。增加了(几行代码)填充对应的 LowAsk 和 HighBid 之间的区域。许多多余的部分删除掉了 — 面向对象的构造指标以及没有使用的 mqh 文件。
它出乎意料地非常稳定(完全没有指标缓冲区)。
它的设计还没有很优化，很明显，这是因为 CopyTicks 函数中有很多错误还没有修改掉。但是，它可以正确显示历史数据并且很快(有大幅提高速度的空间)。
通过 iCustom 和 IndicatorCreate 访问这个指标是没有意义的 — 没有指标缓冲区。它只是用于查看历史的。并且实际上它是设计用于它的主要功能 — 用于显示。
例如，和EA交易一样
#property strict #include <fxsaber\ChartObjects\ChartObjectTicks.mqh> CHARTOBJECTTICKS ChartObject; void OnChartEvent( const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam ) { EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam); } void OnTick( void ) { if (::ChartGetInteger(0, ::CHART_FIRST_VISIBLE_BAR) <= ::ChartGetInteger(0, ::CHART_VISIBLE_BARS)) ChartObject.Visual(); }
也就是说，它可以用作自定义类型的可交互图形对象。所以，这个指标只是看起来像个指标 — MT 程序的技术形式，
对象的透明程度可以在输入参数中设置，
指标是独立的，它不使用标准库。
使用终端的方法制作屏幕截图是有问题的 — 它也许和终端显示的不一样，
MetaTrader 4 也可以编译, 但是很显然, 它不显示任何内容 (没有 CopyTicks 数据)。
