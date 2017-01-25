与其它订单时刻指标不同的是，它直接在主图表的柱上显示历史。"点差"历史清晰可见，并且可以看到每个柱的形成过程。在当前实时的柱上可以看到它的形成过程。

警告

因为指标显示了图表上可见的所有时间段的订单价格历史，显示的订单时刻数量可能有成千上万，这样沉重的负载会使得指标工作得很慢。比如，在最小尺度是H1的时候，可见的时间段可能达到几个月，指标将会运行得非常缓慢, 因为它会载入和显示数以亿万的订单时刻。

如果您需要监控订单时刻，最好需要 使用较小的时段(最多是 M5)和大的缩放 , 这样是为了能够看到详细的价格历史(如上图所示)。

指标是来自博客并且稍微修改过 — 它有数组越界的问题。增加了(几行代码)填充对应的 LowAsk 和 HighBid 之间的区域。许多多余的部分删除掉了 — 面向对象的构造指标以及没有使用的 mqh 文件。

它出乎意料地非常稳定(完全没有指标缓冲区)。

它的设计还没有很优化，很明显，这是因为 CopyTicks 函数中有很多错误还没有修改掉。但是，它可以正确显示历史数据并且很快(有大幅提高速度的空间)。

通过 iCustom 和 IndicatorCreate 访问这个指标是没有意义的 — 没有指标缓冲区。它只是用于查看历史的。并且实际上它是设计用于它的主要功能 — 用于显示。

例如，和EA交易一样

#property strict #include <fxsaber\ChartObjects\ChartObjectTicks.mqh> CHARTOBJECTTICKS ChartObject; void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam ) { EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam); } void OnTick ( void ) { if (:: ChartGetInteger ( 0 , :: CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ) <= :: ChartGetInteger ( 0 , :: CHART_VISIBLE_BARS )) ChartObject.Visual(); }

也就是说，它可以用作自定义类型的可交互图形对象。所以，这个指标只是看起来像个指标 — MT 程序的技术形式，

对象的透明程度可以在输入参数中设置，

指标是独立的，它不使用标准库。

使用终端的方法制作屏幕截图是有问题的 — 它也许和终端显示的不一样，

MetaTrader 4 也可以编译, 但是很显然, 它不显示任何内容 (没有 CopyTicks 数据)。