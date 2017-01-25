代码库部分
发布者:
fxsaber
显示:
1867
等级:
(39)
已发布:
\MQL5\Include\
EventBase.mqh (3.17 KB) 预览
\MQL5\Include\fxsaber\
Pointer.mqh (0.63 KB) 预览
\MQL5\Include\fxsaber\ChartObjects\
ChartObject.mqh (3.79 KB) 预览
ChartObjectResource.mqh (0.84 KB) 预览
Resource.mqh (0.51 KB) 预览
ChartObjectTicks.mqh (1.88 KB) 预览
\MQL5\Include\fxsaber\ChartObjects\Ticks\
Bar.mqh (2.25 KB) 预览
Bars.mqh (4.3 KB) 预览
Tick.mqh (0.66 KB) 预览
TicksPicture.mqh (4.8 KB) 预览
\MQL5\Indicators\fxsaber\
Ticks.mq5 (1.34 KB) 预览
与其它订单时刻指标不同的是，它直接在主图表的柱上显示历史。"点差"历史清晰可见，并且可以看到每个柱的形成过程。在当前实时的柱上可以看到它的形成过程。

Ticks 指标的运行示例

警告

因为指标显示了图表上可见的所有时间段的订单价格历史，显示的订单时刻数量可能有成千上万，这样沉重的负载会使得指标工作得很慢。比如，在最小尺度是H1的时候，可见的时间段可能达到几个月，指标将会运行得非常缓慢, 因为它会载入和显示数以亿万的订单时刻。

如果您需要监控订单时刻，最好需要使用较小的时段(最多是 M5)和大的缩放, 这样是为了能够看到详细的价格历史(如上图所示)。

指标是来自博客并且稍微修改过 — 它有数组越界的问题。增加了(几行代码)填充对应的 LowAsk 和 HighBid 之间的区域。许多多余的部分删除掉了 — 面向对象的构造指标以及没有使用的 mqh 文件。

它出乎意料地非常稳定(完全没有指标缓冲区)。

它的设计还没有很优化，很明显，这是因为 CopyTicks 函数中有很多错误还没有修改掉。但是，它可以正确显示历史数据并且很快(有大幅提高速度的空间)。

通过 iCustom 和 IndicatorCreate 访问这个指标是没有意义的 — 没有指标缓冲区。它只是用于查看历史的。并且实际上它是设计用于它的主要功能 — 用于显示。

例如，和EA交易一样

#property strict

#include <fxsaber\ChartObjects\ChartObjectTicks.mqh>

CHARTOBJECTTICKS ChartObject;

void OnChartEvent( const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam )
{
  EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam);
}

void OnTick( void )
{
  if (::ChartGetInteger(0, ::CHART_FIRST_VISIBLE_BAR) <= ::ChartGetInteger(0, ::CHART_VISIBLE_BARS))
    ChartObject.Visual();
}

也就是说，它可以用作自定义类型的可交互图形对象。所以，这个指标只是看起来像个指标 — MT 程序的技术形式，

对象的透明程度可以在输入参数中设置，

指标是独立的，它不使用标准库。

使用终端的方法制作屏幕截图是有问题的 — 它也许和终端显示的不一样，

MetaTrader 4 也可以编译, 但是很显然, 它不显示任何内容 (没有 CopyTicks 数据)。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16537

