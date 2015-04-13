Смотри, как бесплатно скачать роботов
OsMACandle - индикатор для MetaTrader 5
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Индикатор OsMA в свечном виде.
Свечки получаются от обработки алгоритмом OsMA соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор OsMACandle
MomentumCandle
Индикатор Momentum в свечном виде.CCICandle
Индикатор CCI в свечном виде.
JCCXCandle
Индикатор JCCX в свечном виде.JJRSXCandle
Индикатор JJRSX в свечном виде.