Индикаторы

OsMACandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор OsMA в свечном виде.

Свечки получаются от обработки алгоритмом OsMA соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор OsMACandle

