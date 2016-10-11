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Индикаторы

ZigZag_OsMACandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1873
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора OsMACandle.

Рис.1. Индикатор ZigZag_OsMACandle

Рис.1. Индикатор ZigZag_OsMACandle

ZigZag_OsMA ZigZag_OsMA

ЗигЗаг, построенный на осцилляторе OsMA.

ZigZag_CCI ZigZag_CCI

ЗигЗаг, построенный на осцилляторе CCI.

Exp_WPR_Slowdown Exp_WPR_Slowdown

Торговая система, построенная на сигналах индикатора WPR_Slowdown.

Exp_MFI_Slowdown Exp_MFI_Slowdown

Торговая система, построенная на сигналах индикатора MFI_Slowdown.