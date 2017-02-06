コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ZigZag_OsMACandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1048
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
OsMACandleオシレータに基づいたジグザグです。

図1　ZigZag_OsMACandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16536

