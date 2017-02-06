無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ZigZag_OsMACandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
OsMACandleオシレータに基づいたジグザグです。
図1 ZigZag_OsMACandle指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16536
