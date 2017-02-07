Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ZigZag_OsMACandle - Indikator für den MetaTrader 5
Der ZigZag, der aufgrund der Kerzen des Indikators OsMACandle erstellt ist.
in Abb.1. Der Indikator ZigZag_OsMACandle
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16536
