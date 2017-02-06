無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_Delta_WPR - MetaTrader 5のためのエキスパート
Exp_Delta_WPRエキスパートアドバイザーはDelta_WPR指標の色の変化に基づいています。取引を実行するためのシグナルは、指標ヒストグラムの色が青または橙色に変わるとバーを閉じるときに生成されます。
このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたDelta_WPR.ex5指標ファイルが必要です。このファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定の例
H4での2015のGBPUSDのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16512
Delta_WPR_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDelta_WPR指標です。コーシーの導函数
コーシーの差の微分で現在のバーと前のバーの推定値の差を示します。
RSI_Slowdown
RS指標に基づいたセマフォシグナル指標で、アラート機能、電子メール、モバイルデバイスへのプッシュ通知の送信を特徴とします。指標の便利なな使用法
これらの6クラスはコード内の指標を便利で直感的に使用できるように設計されています。