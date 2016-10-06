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Exp_Delta_WPR - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1913
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_Delta_WPR.mq5 (13.04 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Delta_WPR.mq5 (15.46 KB) просмотр
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Эксперт Exp_Delta_WPR построен на основе изменения цвета индикатора Delta_WPR. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета гистограммы индикатора на трендовый синий или оранжевый.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Delta_WPR.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Delta_WPR_HTF Delta_WPR_HTF

Индикатор Delta_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Adaptive Laguerre Adaptive Laguerre

Классический фильтр Laguerre с возможностью выбора из 22 типов цены

RSI_Slowdown RSI_Slowdown

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора RSI с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Cauchy difference Cauchy difference

Разность Коши. Индикатор указывает на разность средне-арифметической и средне-геометрической цен.