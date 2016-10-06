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Exp_Delta_WPR - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_Delta_WPR построен на основе изменения цвета индикатора Delta_WPR. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета гистограммы индикатора на трендовый синий или оранжевый.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Delta_WPR.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор Delta_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Adaptive Laguerre
Классический фильтр Laguerre с возможностью выбора из 22 типов цены
Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора RSI с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.Cauchy difference
Разность Коши. Индикатор указывает на разность средне-арифметической и средне-геометрической цен.