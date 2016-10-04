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Delta_RSI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Delta_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Delta_RSI.mq5.
Рис.1. Индикатор Delta_RSI_HTF
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXvaMA_Digit_StDev.MA Ribbon
Индикатор наглядно демонстрирует области пересечения двух скользящих средних.
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Анализатор тренда на основе разности двух разнопериодных осцилляторов MFI.Exp_Delta_RSI
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