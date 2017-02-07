CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FloatPivot_Digit_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
751
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator FloatPivot_Digit_HTF mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator FloatPivot_Digit.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

FloatPivot_Digit_HTF

in Abb.1. Der Indikator FloatPivot_Digit_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16437

Background_JSatlCandle_HTF Background_JSatlCandle_HTF

Der Indikator, der die Kerzen des Indikators JSatlCandle von größerer Timeframe zeichnet, die mit der Rechtecke-Farbe unter Verwendung der DRAW_FILLING-Puffer gefüllt ist.

JSatl_Digit_System_HTF JSatl_Digit_System_HTF

Der Indikator JSatl_Digit_System mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_i4_DRF_v3 Exp_i4_DRF_v3

Der Experte Exp_i4_DRF_v3 wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators i4_DRF_v3 gebaut.

BeginnerAlert BeginnerAlert

Dieser Indikator zeigt die Extrema des Trends (maximal und minimal), die wie die Punkte der Unterstützung und des Widerstands verwendet werden können, um zu helfen, den Kanal des laufenden Trends, mit der Abgabe der Alerts, mit der Sendung der Email-Nachrichten und der push-Nachrichten ins Smartphone zu bestimmen.