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Индикаторы

FloatPivot_Digit_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1912
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор FloatPivot_Digit_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FloatPivot_Digit.mq5.

FloatPivot_Digit_HTF

Рис.1. Индикатор FloatPivot_Digit_HTF

Background_JSatlCandle_HTF Background_JSatlCandle_HTF

Индикатор, рисующий свечи индикатора JSatlCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Exp_Bear_Bulls_Power Exp_Bear_Bulls_Power

Эксперт Exp_Bear_Bulls_Power построен на основе изменения цвета индикатора Bear_Bulls_Power.

Exp_i4_DRF_v3 Exp_i4_DRF_v3

Эксперт Exp_i4_DRF_v3 построен на основе изменения цвета индикатора i4_DRF_v3.

BeginnerAlert BeginnerAlert

Этот индикатор показывает экстремумы тренда (максимальный и минимальный), которые могут быть использованы как точки поддержки и сопротивления, чтобы помочь определить канал текущего тренда, с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.