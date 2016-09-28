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FloatPivot_Digit_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FloatPivot_Digit_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FloatPivot_Digit.mq5.
Рис.1. Индикатор FloatPivot_Digit_HTF
Индикатор, рисующий свечи индикатора JSatlCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.Exp_Bear_Bulls_Power
Эксперт Exp_Bear_Bulls_Power построен на основе изменения цвета индикатора Bear_Bulls_Power.
Эксперт Exp_i4_DRF_v3 построен на основе изменения цвета индикатора i4_DRF_v3.BeginnerAlert
Этот индикатор показывает экстремумы тренда (максимальный и минимальный), которые могут быть использованы как точки поддержки и сопротивления, чтобы помочь определить канал текущего тренда, с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.