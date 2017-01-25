代码库部分
FloatPivot_Digit_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1130
(14)
在输入参数中带有时段选择选项的 FloatPivot_Digit_HTF 指标：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期数 (时段)

本指标需要 FloatPivot_Digit.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

FloatPivot_Digit_HTF

图1. FloatPivot_Digit_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16437

