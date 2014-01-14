CodeBaseSecciones
DailyTurnPoint - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Otra variación sobre puntos de giro de tendencia. El indicador dibuja la línea de pívot con valores de la gráfica diaria.

Fig.1 Indicador DailyTurnPoint

Fig.1 Indicador DailyTurnPoint

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1638

Donchian Channels Donchian Channels

Donchian Channels es un indicador de volatilidad basado en el cálculo de la gama actual de precios con el uso de los últimos precios más altos y más bajos.

Keltner Channel Keltner Channel

El Keltner Channel son envelopes basados en la volatilidad, se sitúa por encima y por debajo de un MA exponencial.

Entropy Entropy

El indicador que demuestra el poder de los cambios de entropía de los precios.

Calculadora de Pérdidas y Ganancias (Profit Loss Calculator) Calculadora de Pérdidas y Ganancias (Profit Loss Calculator)

Calculadora/panel para calcular las pérdidas y las ganancias. Los datos se calculan cuando se mueven las líneas, o bien cuando se cambian los parámetros de los campos de entrada, esto es, el precio de entrada, el lote, las ganancias o las pérdidas en pips, o la divisa del depósito.