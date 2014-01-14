Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DailyTurnPoint - indicador para MetaTrader 5
Otra variación sobre puntos de giro de tendencia. El indicador dibuja la línea de pívot con valores de la gráfica diaria.
Fig.1 Indicador DailyTurnPoint
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1638
Calculadora/panel para calcular las pérdidas y las ganancias. Los datos se calculan cuando se mueven las líneas, o bien cuando se cambian los parámetros de los campos de entrada, esto es, el precio de entrada, el lote, las ganancias o las pérdidas en pips, o la divisa del depósito.