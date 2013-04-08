CodeBaseРазделы
Индикаторы

DailyTurnPoint - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Ещё одна вариация на тему разворотных, пивотных точек. Индикатор строит линию пивота по значениям дневного графика.

Рис.1 Индикатор DailyTurnPoint

