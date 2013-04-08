Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DailyTurnPoint - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3499
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Ещё одна вариация на тему разворотных, пивотных точек. Индикатор строит линию пивота по значениям дневного графика.
Рис.1 Индикатор DailyTurnPoint
Profit Loss Calculator
Калькулятор-панель для расчёта прибыли/убытка. Данные пересчитываются при сдвиге линий, либо изменении параметров в полях ввода цены входа, лота, прибыли или убытка в пипсах или валюте депозита.Demo_FileReadInteger
Индикатор демонстрирует пример использования функции FileReadInteger()
Exp_CandleTrend
Простейшая безиндикаторная торговая система определяющая моменты входа по наличию однонаправленных свечейi-MorningRange
Индикатор утреннего диапазона