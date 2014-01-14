Autor real:

La entropía es la medida del desorden del sistema. La entropía es calculada utilizando el Método de Máxima Entropía.



Si tratamos de evaluar de acuerdo a sus atributos indicativos sin prestar mucha atención a su código, nos damos cuenta que se trata de un oscilador ordinario sin normalizar y que es posible aplicar al mismo todos los métodos de análisis técnicos apropiados. El indicador se presenta en dos variantes - como una linea (Entropy.mq5) y como un histograma multicolor (ColorEntropy.mq5).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 5.07.2008.



