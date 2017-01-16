PricePosition指標は、価格が（BUY）を超えて上昇する、または（SELL）を下回って下降するときの価格の位置を角のポイントとして提供します。指標は、また、現在の価格（OHLC）を表示し、角度方向が変更されたときにアラートを発します。

アップデート1 バージョン "2.00" 18/10/2016

左手または右手の角ポジションの表示オプションの追加

アラートを有効または無効にするオプションの追加











