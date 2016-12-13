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PricePosition - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PricePosition демонстрирует статистику по цене в угловой точке, после которой цена поднимается выше (BUY) или опускается ниже (SELL). Также индикатор показывает текущую цену (OHLC) и отправляет алерты, когда меняется направление угла. Ценовая линия строится на основе SMA.
Обновление 1, версия "2.00" 18/10/2016
- Добавлено отображение опций в правом или левом углу графика.
- Добавлена возможность включения или отключения алертов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16347
CashMachine 5min
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