Индикатор PricePosition демонстрирует статистику по цене в угловой точке, после которой цена поднимается выше (BUY) или опускается ниже (SELL). Также индикатор показывает текущую цену (OHLC) и отправляет алерты, когда меняется направление угла. Ценовая линия строится на основе SMA.



Обновление 1, версия "2.00" 18/10/2016

Добавлено отображение опций в правом или левом углу графика.

Добавлена возможность включения или отключения алертов.











