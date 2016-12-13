CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

PricePosition - индикатор для MetaTrader 5

Roberto Jacobs
Roberto Jacobs

Roberto Jacobs

4.9 (28)
MQL5 Community:
Programmer + Forex Trader
Product on Market:
Forex Currency Power Index indicator for MT5
https://www.mql5.com/en/market/product/101322
3 продукта 7 статей 63 кода 1 тема 1217 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2126
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор PricePosition демонстрирует статистику по цене в угловой точке, после которой цена поднимается выше (BUY) или опускается ниже (SELL). Также индикатор показывает текущую цену (OHLC) и отправляет алерты, когда меняется направление угла. Ценовая линия строится на основе SMA.

Обновление 1, версия "2.00" 18/10/2016

  • Добавлено отображение опций в правом или левом углу графика.
  • Добавлена возможность включения или отключения алертов.


audusd-d1-metaquotes-software-corp.png


priceposition-properties-mt5.png

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16347

CashMachine 5min CashMachine 5min

Советник использует индикаторы iDeMarker (DeMarker, DeM) и iStochastic (Stochastic Oscillator). Три виртуальных уровня для защиты прибыли.

10 pips EURUSD 10 pips EURUSD

Советник работает на пробоях минимума и максимума предыдущего дня.

Статистика спреда за час Статистика спреда за час

Простое отображение статистики по среднему спреду за час.

Bcrypt Bcrypt

Класс для работы с алгоритмом блочного шифрования.