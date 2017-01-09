Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
PricePosition - Indikator für den MetaTrader 5
Der PricePosition Indikator liefert die Position des Preises im Punkt des Winkels wenn der Preis über (KAUF) oder unter (VERKAUF) die Winkelschnittlinie steigt/fällt. Der Indikator zeigt auch den aktuellen Preis (OHLC) und sendet eine Benachrichtigung, wenn sich die Winkelrichtung ändert.
Update 1 Version "2.00" 18/10/2016
- Anzeigeoptionen für die Eckposition links oder rechts hinzugefügt
- Option zum an- oder ausschalten von Benachrichtigungen hinzugefügt
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16347
