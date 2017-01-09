Der PricePosition Indikator liefert die Position des Preises im Punkt des Winkels wenn der Preis über (KAUF) oder unter (VERKAUF) die Winkelschnittlinie steigt/fällt. Der Indikator zeigt auch den aktuellen Preis (OHLC) und sendet eine Benachrichtigung, wenn sich die Winkelrichtung ändert.

Update 1 Version "2.00" 18/10/2016

Anzeigeoptionen für die Eckposition links oder rechts hinzugefügt

Option zum an- oder ausschalten von Benachrichtigungen hinzugefügt











