CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Scripts

PriceLines - script para MetaTrader 5

Alexey Volchanskiy | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1351
Ranking:
(29)
Publicado:
pricelines.mq5 (7.65 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La cuadrícula del gráfico tiene una serie de peculiaridades que no permiten determinar de un vistazo el movimiento del precio de la cotización: el salto de la cuadrícula cambia de forma dinámica al pasar de un marco temporal a otro, y no está ligado a los niveles básicos, por ejemplo a 1.12000, como en la captura de más abajo.

El script Price Lines marca los niveles de los precios en el gráfico y sirve como complemento a la cuadrícula del gráfico. Ayudará a determinar con un solo vistazo la oscilación del curso de la divisa. Es posible establecer el color, el grosor de las líneas y su salto. Las líneas se ligan de forma automática a los niveles básicos.

Este script es especialmente útil en el gráfico EURUSD, dado que al precio le gusta "pegarse" a los niveles múltiplos de 50 y 100 puntos, y "nadar" cerca de ellos.

EURUSD

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16262

Exp_StochasticDiff Exp_StochasticDiff

El experto Exp_StochasticDiff está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del indicador StochasticDiff.

StochasticDiff_HTF StochasticDiff_HTF

Indicador StochasticDiff con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorXvaMA_Digit ColorXvaMA_Digit

Indicador vaMA con posibilidad de sustituir la promediación, también representa el último valor en forma de etiqueta de precio y tiene la posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados.

i4_DRF_v2_HTF i4_DRF_v2_HTF

Indicador i4_DRF_v2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.