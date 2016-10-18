Pon "Me gusta" y sigue las noticias
PriceLines - script para MetaTrader 5
La cuadrícula del gráfico tiene una serie de peculiaridades que no permiten determinar de un vistazo el movimiento del precio de la cotización: el salto de la cuadrícula cambia de forma dinámica al pasar de un marco temporal a otro, y no está ligado a los niveles básicos, por ejemplo a 1.12000, como en la captura de más abajo.
El script Price Lines marca los niveles de los precios en el gráfico y sirve como complemento a la cuadrícula del gráfico. Ayudará a determinar con un solo vistazo la oscilación del curso de la divisa. Es posible establecer el color, el grosor de las líneas y su salto. Las líneas se ligan de forma automática a los niveles básicos.
Este script es especialmente útil en el gráfico EURUSD, dado que al precio le gusta "pegarse" a los niveles múltiplos de 50 y 100 puntos, y "nadar" cerca de ellos.
