Skripte

PriceLines - Skript für den MetaTrader 5

Alexey Volchanskiy
Das Standard-Chart-Gitter hat eine Reihe von Besonderheiten, dies es nicht erlauben, die Kursbewegung auf den ersten Blick festzustellen: die Gitterweite ändert sich dynamisch wenn TimeFrames umgeschaltet werden, die Weite ist nicht an die Basislevels wie zum Beispiel 1.12000, wie im Screenshot unten gezeigt, angepasst.

Das PriceLines Skript hebt Preislevels am Chart hervor und unterstützt das Chart-Gitter. Es hilft Schwankungen der Wechselkurse auf einen Blick festzustellen. Es ist möglich, die Farbe und Linienbreite und die Weite zu setzen. Die Linien werden automatisch an die Basislevels gebunden.

Dieses Skript eignet sich besonders für den EUR/USD-Chart, da der Preis eher auf Ebenen, die ein Vielfaches von 50 und 100 Punkte sind "einrasten" und in Ihrer Nähe "driften" .

EURUSD

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16262

