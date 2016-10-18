CodeBaseSecciones
ColorXvaMA_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

J.B

Indicador vaMA con posibilidad de sustituir la promediación, también representa el último valor en forma de etiqueta de precio y tiene la posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados. El grado de redondeo se determina con la variable de entrada del indicador Digit :

input uint Digit=3; //número de dígitos del redondeo

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador ColorXvaMA_Digit

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16265

