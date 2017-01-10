请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
标准图表网格具有许多特性, 不能一眼就确定价格走势: 当切换时间帧时, 网格间距动态地改变, 此间距与基本级别不相关, 例如 1.12000, 就像下面的屏幕截图中。
价格线脚本在图表上标记价格水平, 并补充图表网格。它有助于一目了然地确定货币汇率的波动。能够为它设置颜色, 线宽和它们的间距。线条会自动绑定到基本级别。
脚本在 EURUSD 图表上特别有用, 因为价格倾向于 "停顿" 在 50 和 100 点的倍数价位, 或在它们附近 "徘徊"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16262
StochasticDiff_HTF
指标 StochasticDiff 在输入参数中有时间帧选项。Exp_STLMCandle
基于 STLMCandle 指标信号的交易系统。
TypeToBytes
结构和标准数据类型的逐字节操作。月线 周线 级别
脚本在图表上显示月线和周线级别。