标准图表网格具有许多特性, 不能一眼就确定价格走势: 当切换时间帧时, 网格间距动态地改变, 此间距与基本级别不相关, 例如 1.12000, 就像下面的屏幕截图中。

价格线脚本在图表上标记价格水平, 并补充图表网格。它有助于一目了然地确定货币汇率的波动。能够为它设置颜色, 线宽和它们的间距。线条会自动绑定到基本级别。

脚本在 EURUSD 图表上特别有用, 因为价格倾向于 "停顿" 在 50 和 100 点的倍数价位, 或在它们附近 "徘徊"。