CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

StochasticDiff_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
854
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
StochasticDiff.mq5 (7.94 KB) ver
StochasticDiff_HTF.mq5 (8.38 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador StochasticDiff con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador StochasticDiff.mq5.

Fig. 1. Indicador StochasticDiff_HTF

Fig. 1. Indicador StochasticDiff_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16253

Exp_STLMCandle Exp_STLMCandle

Sistema comercial construido con las señales del indicador STLMCandle.

RVIDiffSign RVIDiffSign

Indicador de señal de semáforo con uso del código del indicador RVIDiff.

Exp_StochasticDiff Exp_StochasticDiff

El experto Exp_StochasticDiff está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del indicador StochasticDiff.

PriceLines PriceLines

Script para dibujar las marcas de precio.