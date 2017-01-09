Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
StochasticDiff_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1024
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador StochasticDiff com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período de gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador StochasticDiff.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador StochasticDiff_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16253
Exp_STLMCandle
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador STLMCandle.LaguerreFilterCloud
Indicador composto de duas médias móveis do livro de John Ehlers "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading."
PriceLines
Script para a elaboração de layout de preços.TypeToBytes
Trabalho um-byte-de-cada-vez com estruturas e tipos de dados padrão