StochasticDiff_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
804
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つStochasticDiff指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはStochasticDiff.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　StochasticDiff_HTF指標

図1　StochasticDiff_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16253

