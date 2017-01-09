CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

StochasticDiff_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
829
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der StochasticDiff Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die StochasticDiff.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der StochasticDiff_HTF Indikator

Abb.1. Der StochasticDiff_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16253

Exp_STLMCandle Exp_STLMCandle

Handelssystem basierend auf der STLMCandle Indikator Signale.

LaguerreFilterCloud LaguerreFilterCloud

Indikator basierend auf zwei gleitenden Durchschnitten aus dem Buch "Cybernetic Analysis for Stocks und Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" von John Ehlers.

PriceLines PriceLines

Skript zum Zeichnen von Preismarkierungen.

TypeToBytes TypeToBytes

Byteweise Operationen mit Strukturen und Standarddatentypen.