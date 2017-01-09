Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
StochasticDiff_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der StochasticDiff Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die StochasticDiff.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der StochasticDiff_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16253
