StochasticDiff_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1084
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
指标 StochasticDiff 在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 StochasticDiff.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. 指标 StochasticDiff_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16253
