代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

StochasticDiff_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1084
等级:
(17)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
StochasticDiff.mq5 (7.94 KB) 预览
StochasticDiff_HTF.mq5 (8.38 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 StochasticDiff 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 StochasticDiff.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. 指标 StochasticDiff_HTF

图例.1. 指标 StochasticDiff_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16253

Exp_STLMCandle Exp_STLMCandle

基于 STLMCandle 指标信号的交易系统。

LaguerreFilterCloud LaguerreFilterCloud

指标基于两条移动平均线, 算法来 John Ehlers 的书籍 "股票和期货的控制论分析: 尖端 DSP 技术提升您的交易"。

PriceLines PriceLines

绘制价格铭牌的脚本。

TypeToBytes TypeToBytes

结构和标准数据类型的逐字节操作。