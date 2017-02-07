und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RVIDiffSign - Indikator für den MetaTrader 5
841
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung des Codes des Indikators RVIDiff.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator RVIDiffSign
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16243
