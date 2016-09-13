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RVIDiffSign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием кода индикатора RVIDiff.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор RVIDiffSign
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Побайтовая работа со структурами, массивами и стандартными типами данныхStochasticDiff_HTF
Индикатор StochasticDiff с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
StochasticDiffSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием кода индикатора StochasticDiff.Exp_StochasticDiff
Эксперт Exp_StochasticDiff построен на основе изменения направления движения индикатора StochasticDiff.