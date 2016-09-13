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Индикаторы

RVIDiffSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2278
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием кода индикатора RVIDiff.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор RVIDiffSign

Рис.1. Индикатор RVIDiffSign

TypeToBytes TypeToBytes

Побайтовая работа со структурами, массивами и стандартными типами данных

StochasticDiff_HTF StochasticDiff_HTF

Индикатор StochasticDiff с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

StochasticDiffSign StochasticDiffSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием кода индикатора StochasticDiff.

Exp_StochasticDiff Exp_StochasticDiff

Эксперт Exp_StochasticDiff построен на основе изменения направления движения индикатора StochasticDiff.