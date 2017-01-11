Pon "Me gusta" y sigue las noticias
StochasticDiffSign - indicador para MetaTrader 5
Es un indicador semafórico de señal con el uso del código del indicador StochasticDiff.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador StochasticDiffSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16254
