StochasticDiffSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Es un indicador semafórico de señal con el uso del código del indicador StochasticDiff.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador StochasticDiffSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16254

Fibo Retracement Trader Fibo Retracement Trader

El EA dibuja los niveles de Fibonacci a base del indicador estándar ZigZag y tradea las correcciones de todos los niveles. Los niveles son constantes, sin poder ser personalizados por el usuario.

Exp_BalanceOfPower_Histogram Exp_BalanceOfPower_Histogram

El Asesor Experto Exp_BalanceOfPower_Histogram ha sido diseñado a base del cambio de la dirección del movimiento del indicador BalanceOfPower_Histogram.

iBarShift_MT5 iBarShift_MT5

La versión de la función iBarShift para MetaTrader 5 recibe el parámetro tipo datetime —hora de apertura de la barra cuyo índice hay que saber.

StopAndTake MT5 StopAndTake MT5

Al arrastrar el script al gráfico de precios, Stop y Take de todas las órdenes abiertas para este símbolo cambian.