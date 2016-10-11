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Fibo Retracement Trader - эксперт для MetaTrader 5
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Этот простой советник создан для иллюстрации возможности торговли от уровней Фибоначчи. В качестве базы для построения сетки советник использует стандартный индикатор ZigZag (из стандартной поставки MetaTrader).
Советник определяет направление тренда по последним двум максимумам и двум минимумам (наличие большего максимума и большего минимума — растущий тренд, соответственно меньший максимум и меньший минимум — снижающийся тренд, максимумы и минимумы изменились разнонаправленно — нет тренда). Сетка Фибоначчи строится только по тренду.
После того как сетка построена, советник ждет коррекции до определенного уровня и торгует на пробой этого уровня в обратном направлении.
Советник использует следующие параметры:
- ZigZag Depth — параметр индикатора ZigZag;
- ZigZag Deviation — параметр индикатора ZigZag;
- ZigZag BackStep — параметр индикатора ZigZag;
- Trade volume — рабочий лот;
- Stop-loss level (points) — уровень стоп-лосса в пунктах;
- Take profit at FIBO extension — уровень тейк-профита в виде расширения Фибоначчи (например, значение 0.38 означает расширение на 138%);
- Next bar close distance from level (points) — расстояние по тренду от уровня, на котором советник откроет сделку;
- Next to previous high(low) distance — минимальное расстояние между последовательными максимумами и последовательными минимумами, при котором советник считает наличие тренда;
- Pause from close to trade (bars) — количество баров, которое должно пройти после закрытия предыдущей сделки, чтобы советник открыл новую;
- Fibo levels colors — цвет уровней сетки Фибоначчи;
Для своей торговли советник использует уровни Фибоначчи, построенные по тренду на базе стандартного индикатора ЗигЗаг.
Простой код, иллюстрирующий торговлю на основе события OnTimer. При срабатывании таймера робот поочередно заключает сделки на покупку и продажу с фиксированным стоп-лоссом и тейк-профитом.Exp_MFI_Slowdown
Торговая система, построенная на сигналах индикатора MFI_Slowdown.
Индикатор показывает Ask и Bid, которые берутся из реальной тиковой истории. Также, визуально сравнивая Ask и Bid, можно оценить, как менялся спред.Kijun-Sen with alerts
Линия Киджун-Сен с изменением цвета и отсылкой алертов при смене тренда