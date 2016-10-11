Этот простой советник создан для иллюстрации возможности торговли от уровней Фибоначчи. В качестве базы для построения сетки советник использует стандартный индикатор ZigZag (из стандартной поставки MetaTrader).

Советник определяет направление тренда по последним двум максимумам и двум минимумам (наличие большего максимума и большего минимума — растущий тренд, соответственно меньший максимум и меньший минимум — снижающийся тренд, максимумы и минимумы изменились разнонаправленно — нет тренда). Сетка Фибоначчи строится только по тренду.

После того как сетка построена, советник ждет коррекции до определенного уровня и торгует на пробой этого уровня в обратном направлении.

Советник использует следующие параметры:

ZigZag Depth — параметр индикатора ZigZag;

ZigZag Deviation — параметр индикатора ZigZag;

ZigZag BackStep — параметр индикатора ZigZag;

Trade volume — рабочий лот;

Stop-loss level (points) — уровень стоп-лосса в пунктах;

Take profit at FIBO extension — уровень тейк-профита в виде расширения Фибоначчи (например, значение 0.38 означает расширение на 138%);

Next bar close distance from level (points) — расстояние по тренду от уровня, на котором советник откроет сделку;

Next to previous high(low) distance — минимальное расстояние между последовательными максимумами и последовательными минимумами, при котором советник считает наличие тренда;

Pause from close to trade (bars) — количество баров, которое должно пройти после закрытия предыдущей сделки, чтобы советник открыл новую;

Fibo levels colors — цвет уровней сетки Фибоначчи;

Для своей торговли советник использует уровни Фибоначчи, построенные по тренду на базе стандартного индикатора ЗигЗаг.