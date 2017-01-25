这个简单的EA交易是为了演示根据斐波那契水平线进行交易的功能而创建的。本EA使用了标准的之字转向指标(来自标准的 MetaTrader 发布)作为基础来设置网格。

本 EA 交易基于两个最近的最高价和最低价确定趋势的方向 (最高价更高并且最低价更高 — 上涨趋势; 相应地, 最高价更低并且最低价也更低 — 下跌趋势; 最高价和最低价的改变方向不同 — 没有趋势)。斐波那契网格只是基于趋势的，

一旦网格画出，EA交易等待从某个水平的回撤，并且在这个水平有相反方向的突破时进行交易。

EA 使用以下参数:

ZigZag Depth — ZigZag 指标的参数;

ZigZag Deviation — ZigZag 指标的参数;

ZigZag BackStep — ZigZag 指标的参数;

Trade volume — 交易手数;

Stop-loss level (points) — 止损水平点数;

Take profit at FIBO extension — 斐波那契水平作为获利水平 (例如，数值 0.38 表示增加到 138%);

Next bar close distance from level (points) — 距离趋势方向水平的距离，EA就会进行建仓交易;

Next to previous high(low) distance — EA在搜索趋势时，连续的最高价和连续的最低价之间的最小距离;

Pause from close to trade (bars) — 之前交易平仓之后到EA开始新的建仓交易之间必须经过的最小柱数；

Fibo levels colors — 斐波那契网格水平线的颜色;

为了交易，EA使用了根据标准之字转向指标决定趋势的斐波那契水平线。