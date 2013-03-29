CodeBaseРазделы
i-Monday_Sig - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3685
(21)
Сигналы входов по системе "Понедельник". Сигнал формируется в понедельник в час, определяемый значением входного параметра индикатора HourOpenPos в зависимости от направления движения цены от времени открытия предыдущего дня и до текущего значения.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.09.2007.   

Рис.1 Индикатор i-Monday_Sig

