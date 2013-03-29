



Сигналы входов по системе "Понедельник". Сигнал формируется в понедельник в час, определяемый значением входного параметра индикатора HourOpenPos в зависимости от направления движения цены от времени открытия предыдущего дня и до текущего значения.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.09.2007.

Рис.1 Индикатор i-Monday_Sig