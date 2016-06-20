und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
i-Monday_Sig - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 804
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Einstiegsignale nach dem System "Montag". Das Signal wird am Montag zur im Eingabeparameters des Indikators HourOpenPos festgelegten Stunde in Abhängigkeit von der Kursentwicklung, von Eröffnungszeit des Vortages und bis zum aktuellen Wert gebildet.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.09.2007.
Abb.1 Der i-Monday_Sig Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1619
Das Skript demonstriert ein Beispiel für die Verwendung der FileGetInteger() FunktionDemo_FileIsEnding
Das Skript demonstriert ein Beispiel für die Verwendung der FileIsEnding() Funktion
Das Skript demonstriert ein Beispiel für die Verwendung der FileWriteArray() FunktionDemo_FileReadArray
Das Skript demonstriert ein Beispiel für die Verwendung der FileReadArray() Funktion