Einstiegsignale nach dem System "Montag". Das Signal wird am Montag zur im Eingabeparameters des Indikators HourOpenPos festgelegten Stunde in Abhängigkeit von der Kursentwicklung, von Eröffnungszeit des Vortages und bis zum aktuellen Wert gebildet.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.09.2007.

Abb.1 Der i-Monday_Sig Indikator