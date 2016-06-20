CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

i-Monday_Sig - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
804
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Einstiegsignale nach dem System "Montag". Das Signal wird am Montag zur im Eingabeparameters des Indikators HourOpenPos festgelegten Stunde in Abhängigkeit von der Kursentwicklung, von Eröffnungszeit des Vortages und bis zum aktuellen Wert gebildet.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.09.2007.   

Abb.1 Der i-Monday_Sig Indikator

Abb.1 Der i-Monday_Sig Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1619

Demo_FileGetInteger Demo_FileGetInteger

Das Skript demonstriert ein Beispiel für die Verwendung der FileGetInteger() Funktion

Demo_FileIsEnding Demo_FileIsEnding

Das Skript demonstriert ein Beispiel für die Verwendung der FileIsEnding() Funktion

Demo_FileWriteArray Demo_FileWriteArray

Das Skript demonstriert ein Beispiel für die Verwendung der FileWriteArray() Funktion

Demo_FileReadArray Demo_FileReadArray

Das Skript demonstriert ein Beispiel für die Verwendung der FileReadArray() Funktion