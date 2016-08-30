Индикатор AFL_WinnerV2 служит для определения смены тренда по сформировавшимся характерным участкам разворота индикатора в областях -50/+50.

Индикатор ATR_Channels с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Три канала с использованием индикатора ATR, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.