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XPFE_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XPFE с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XPFE.mq5.
Рис.1. Индикатор XPFE_HTF
Индикатор XChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.AFL_WinnerV2
Индикатор AFL_WinnerV2 служит для определения смены тренда по сформировавшимся характерным участкам разворота индикатора в областях -50/+50.
Индикатор ATR_Channels с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ATR_Channels_Cloud_Digit
Три канала с использованием индикатора ATR, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.