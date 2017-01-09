Handelssystem basierend auf den wlxBW5Zone Indikator Signalen. Ein Signal wird gebildet, wenn ein farbiges Symbol des Indikators erscheint.

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei wlxBW5Zone.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.





Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2015 für EURUSD H4:

Abb. 2. Chart mit Testergebnissen