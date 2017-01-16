コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_wlxBW5Zone - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
wlxBW5Zone.mq5 (8.61 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_wlxBW5Zone.mq5 (7.62 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

wlxBW5Zone指標のシグナルに基づいた取引システム。シグナルは、指標の色アイコンが現れた場合にはバーが閉じる際に形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたイwlxBW5Zone.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用しポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2015のEURUSDのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16122

