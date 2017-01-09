CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_wlxBW5Zone - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
778
Avaliação:
(15)
Publicado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
wlxBW5Zone.mq5 (8.61 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_wlxBW5Zone.mq5 (7.62 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador wlxBW5Zone. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se aparecer um sinal colorido do indicador.

Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador wlxBW5Zone.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, EURUSD, H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16122

wlxBW5ZoneAlert wlxBW5ZoneAlert

Indicador de sinal semáforo com uso dos valores dos indicadores Accelerator Oscillator e Awesome Oscillator com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para o smartphone.

Exp_i-SpectrAnalysis_WPR Exp_i-SpectrAnalysis_WPR

O Expert Advisor Exp_i-SpectrAnalysis_WPR baseia-se na alteração do movimento do indicador i-SpectrAnalysis_WPR.

StochasticDiff StochasticDiff

Diferença suavizada entre as linhas principal e básica do oscilador Estocástico na forma de histograma colorido.

RVIDiff RVIDiff

Diferença suavizada entre as linhas principal e básica do oscilador RVI na forma de histograma colorido.