Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_wlxBW5Zone - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 778
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador wlxBW5Zone. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se aparecer um sinal colorido do indicador.
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador wlxBW5Zone.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste para 2015, EURUSD, H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16122
Indicador de sinal semáforo com uso dos valores dos indicadores Accelerator Oscillator e Awesome Oscillator com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para o smartphone.Exp_i-SpectrAnalysis_WPR
O Expert Advisor Exp_i-SpectrAnalysis_WPR baseia-se na alteração do movimento do indicador i-SpectrAnalysis_WPR.
Diferença suavizada entre as linhas principal e básica do oscilador Estocástico na forma de histograma colorido.RVIDiff
Diferença suavizada entre as linhas principal e básica do oscilador RVI na forma de histograma colorido.