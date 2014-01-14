Autor real:

Indicador de señal de tendencia de semáforo. El indicador utiliza en sus cálculos en la barra actual el tamaño de la anterior barra de vela y la desviación máxima de esta vela de altos y bajos en una distancia definida en las unidades relativas por valor de parámetro de entrada del indicador.



input double StopLevel= 0.20 ;

Se utiliza para definir los momentos de la activación de uno de los dos algoritmos de cálculo con la ayuda de la entrada variable:

input bool Variation= false ;

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 28.09.2007.

Fig.1 Indicador The20sv0.20