The20sv0.20 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1164
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
the20sv0i20.mq5 (7.25 KB) ver
Autor real:

TraderSeven

Descripcion:

Indicador de señal de tendencia de semáforo. El indicador utiliza en sus cálculos en la barra actual el tamaño de la anterior barra de vela y la desviación máxima de esta vela de altos y bajos en una distancia definida en las unidades relativas por valor de parámetro de entrada del indicador.   

input double StopLevel=0.20; // nivel de activación

 Se utiliza para definir los momentos de la activación de uno de los dos algoritmos de cálculo con la ayuda de la entrada variable:

input bool Variation=false;

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 28.09.2007. 

Fig.1 Indicador The20sv0.20

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1612

