The20sv0.20 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
TraderSeven
Descripcion:
Indicador de señal de tendencia de semáforo. El indicador utiliza en sus cálculos en la barra actual el tamaño de la anterior barra de vela y la desviación máxima de esta vela de altos y bajos en una distancia definida en las unidades relativas por valor de parámetro de entrada del indicador.
input double StopLevel=0.20; // nivel de activación
Se utiliza para definir los momentos de la activación de uno de los dos algoritmos de cálculo con la ayuda de la entrada variable:
input bool Variation=false;
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 28.09.2007.
Fig.1 Indicador The20sv0.20
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1612
