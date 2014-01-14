Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
The20sv0.20 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1483
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
TraderSeven
Indicador de sinal de tendência do tipo semáforo. O indicador utiliza em seus cálculos na barra atual o tamanho da barra anterior e o desvio máximo desta vela para máximos e mínimos em uma distância definida nas unidades relativas pelo valor do parâmetro de entrada do indicador.
input double StopLevel=0.20; // nível de acionamento
Para definir os momentos de acionamento, é usado um dos dois algoritmos de cálculo com a ajuda de variável de entrada:
input bool Variation=false;
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 02.06.2008.
Fig.1 Indicador The20sv0.20
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1612
O script demonstra o exemplo de como usar a função FileMove().Demo_FileFlush
O script demonstra um exemplo de como usar a função FileFlush().
O script demonstra o exemplo de como usar a função FileDelete().Demo_FileCopy
O script demonstra o exemplo de como usar a função FileCopy().