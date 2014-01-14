CodeBaseSeções
The20sv0.20 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

TraderSeven

Indicador de sinal de tendência do tipo semáforo. O indicador utiliza em seus cálculos na barra atual o tamanho da barra anterior e o desvio máximo desta vela para máximos e mínimos em uma distância definida nas unidades relativas pelo valor do parâmetro de entrada do indicador.

input double StopLevel=0.20; // nível de acionamento

Para definir os momentos de acionamento, é usado um dos dois algoritmos de cálculo com a ajuda de variável de entrada:

input bool Variation=false;

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 02.06.2008.

Fig.1 Indicador The20sv0.20

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1612

