und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
The20sv0.20 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 842
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
TraderSeven
Ein Trendsignalindikator. Der Indikator verwendet in seinen Berechnungen für den aktuellen Balken die Größe der vorherigen Kerzen und die maximale Abweichung dieser Kerze für Hoch und Tief in einem Abstand, der in relativen Einheiten durch den Eingabeparameter des Indikators festgelegt wurde.
input double StopLevel=0.20; // Level für Auslösung
Um den Zeitpunkt der Auslösung eines der zwei Algorithmen zur Berechnung mit zu definieren, wird eine Eingabevariable verwendet:
input bool Variation=false;
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.09.2007.
Abb.1 Der The20sv0.20 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1612
Dieses Skript demonstriert ein Beispiel für die Verwendung der FileCopy() FunktionDemo_FileDelete
Das Skript demonstriert ein Beispiel für die Verwendung der FileDelete() Funktion
Intraday Fibonacci LevelsDemo_FileMove
Das Skript demonstriert ein Beispiel für die Verwendung der FileMove() Funktion