The20sv0.20 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
842
(23)
Der echte Autor:

TraderSeven

Ein Trendsignalindikator. Der Indikator verwendet in seinen Berechnungen für den aktuellen Balken die Größe der vorherigen Kerzen und die maximale Abweichung dieser Kerze für Hoch und Tief in einem Abstand, der in relativen Einheiten durch den Eingabeparameter des Indikators festgelegt wurde.   

input double StopLevel=0.20; // Level für Auslösung

 Um den Zeitpunkt der Auslösung eines der zwei Algorithmen zur Berechnung mit zu definieren, wird eine Eingabevariable verwendet:

input bool Variation=false;

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.09.2007. 

Abb.1 Der The20sv0.20 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1612

