ポケットに対して
インディケータ

The20sv0.20 - MetaTrader 5のためのインディケータ

セマフォトレンドシグナル指標。この指標は、現在のバーの計算に、1つ前のローソク足のバーサイズと、指標入力パラメータ値によって相対単位で定義されたHighとLowの距離の最大偏差を使用します。   

input double StopLevel=0.20; // トリガレベル

 トリガの瞬間を定義するには入力変数の助けを借りて2つの計算アルゴリズムのいずれかが使用されます。

input bool Variation=false;

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年9月28日に公開されました。 

図1 The20sv0.20指標

図1 The20sv0.20指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1612

