実際の著者：

TraderSeven

セマフォトレンドシグナル指標。この指標は、現在のバーの計算に、1つ前のローソク足のバーサイズと、指標入力パラメータ値によって相対単位で定義されたHighとLowの距離の最大偏差を使用します。



input double StopLevel= 0.20 ;

トリガの瞬間を定義するには入力変数の助けを借りて2つの計算アルゴリズムのいずれかが使用されます。

input bool Variation= false ;

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年9月28日に公開されました。

図1 The20sv0.20指標