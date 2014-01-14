Pon "Me gusta" y sigue las noticias
downloadhistory.mq5 - script para MetaTrader 5
Descripcion:
El script de descargas de datos históricos (para el actual símbolo), disponibles en el servidor de trade.
El progreso de descarga se traza utilizando la clase CProgressBar, propuesto en el artículo El Precio del Histograma (Perfil de Mercado) y su implementación en MQL5 .
En la pestaña de "Expertos" de la ventana herramientas, se imprime la primera fecha del histórico del servidor.
Si el error imprime el código de error (ver CheckLoadHistory en el Organizador de Acceso de Datos)
La clase CDownLoadHistory proporciona los métodos de descarga de datos históricos.
