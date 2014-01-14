CodeBaseSecciones
al bolsillo
Scripts

downloadhistory.mq5 - script para MetaTrader 5

Aleksey Sergan
Visualizaciones:
1494
Ranking:
(32)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
classprogressbar.mqh (3.75 KB) ver
downloadhistory.mq5 (5.51 KB) ver
Descripcion:

El script de descargas de datos históricos (para el actual símbolo), disponibles en el servidor de trade.

El progreso de descarga se traza utilizando la clase CProgressBar, propuesto en el artículo El Precio del Histograma (Perfil de Mercado) y su implementación en MQL5 .

demo script del downloadhistory

En la pestaña de "Expertos" de la ventana herramientas, se imprime la primera fecha del histórico del servidor.

script de registro downloadhistory

Si el error imprime el código de error (ver CheckLoadHistory en el Organizador de Acceso de Datos)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/302

