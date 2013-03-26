Реальный автор:

TraderSeven

Семафорный трендовый сигнальный индикатор. Индикатор в своих расчётах на текущем баре использует размер свечи с предыдущего бара и максимальный заскок за High и Low этой свечи на расстояние, определяемое в относительных единицах значением входной переменной индикатора



input double StopLevel= 0.20 ;

Для определения моментов срабатывания используется один их двух алгоритмов расчёта с помощью входной переменной:

input bool Variation= false ;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.09.2007.

Рис.1 Индикатор The20sv0.20