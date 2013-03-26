Ставь лайки и следи за новостями
The20sv0.20 - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
TraderSeven
Семафорный трендовый сигнальный индикатор. Индикатор в своих расчётах на текущем баре использует размер свечи с предыдущего бара и максимальный заскок за High и Low этой свечи на расстояние, определяемое в относительных единицах значением входной переменной индикатора
input double StopLevel=0.20; // уровень срабатывания
Для определения моментов срабатывания используется один их двух алгоритмов расчёта с помощью входной переменной:
input bool Variation=false;
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.09.2007.
Рис.1 Индикатор The20sv0.20
