The20sv0.20 - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

TraderSeven

Семафорный трендовый сигнальный индикатор. Индикатор в своих расчётах на текущем баре использует размер свечи с предыдущего бара и максимальный заскок за High и Low этой свечи на расстояние, определяемое в относительных единицах значением входной переменной индикатора   

input double StopLevel=0.20; // уровень срабатывания

 Для определения моментов срабатывания используется один их двух алгоритмов расчёта с помощью входной переменной:

input bool Variation=false;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.09.2007. 

Рис.1 Индикатор The20sv0.20

