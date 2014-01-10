代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

The20sv0.20 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1641
等级:
(23)
已发布:
已更新:
the20sv0i20.mq5 (12.49 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

TraderSeven

趋势信号灯指标. 本指标计算当前柱和计算前一柱的烛体最高和最低值的相对偏差, 阈值在指标输入参数中指定.   

input double StopLevel=0.20; // 触发水平

 为了定义触发算法的时刻, 输入变量中使用了以下变量:

input bool Variation=false;

本指标首先于2007年9月28日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中. 

图1 The20sv0.20 指标

图1 The20sv0.20 指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1612

CCIArrows CCIArrows

本信号灯指标识别对iCCI技术指标在零点突破的时刻并使用彩色的点标识这些时刻

Easy Trend Visualizer (简单趋势观察仪) Easy Trend Visualizer (简单趋势观察仪)

简单的趋势观察仪

i-IntradayFibonacci i-IntradayFibonacci

日内斐波那契水平

i-Monday_Sig i-Monday_Sig

"星期一"系统的进场信号