加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
真实作者:
TraderSeven
趋势信号灯指标. 本指标计算当前柱和计算前一柱的烛体最高和最低值的相对偏差, 阈值在指标输入参数中指定.
input double StopLevel=0.20; // 触发水平
为了定义触发算法的时刻, 输入变量中使用了以下变量:
input bool Variation=false;
本指标首先于2007年9月28日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 The20sv0.20 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1612
