真实作者:

TraderSeven

趋势信号灯指标. 本指标计算当前柱和计算前一柱的烛体最高和最低值的相对偏差, 阈值在指标输入参数中指定.



input double StopLevel= 0.20 ;

为了定义触发算法的时刻, 输入变量中使用了以下变量:

input bool Variation= false ;

本指标首先于2007年9月28日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 The20sv0.20 指标