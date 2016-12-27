请观看如何免费下载自动交易
在输入参数中带有时段选择选项的 PPO_Cloud 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期数 (时段)
本指标需要 PPO_Cloud.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. PPO_Cloud_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16065
i-CAiChannel_System_Digit_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 i-CAiChannel_System_Digit 指标。PPO_Cloud
表现价格变化的相对平滑率的振荡指标。
Exp_PPO_Cloud
Exp_PPO_Cloud EA交易根据 PPO_Cloud 振荡指标生成信号。RAVI (区间行为确认指数)
本指标表示的是金融资产价格的二次平均的导数，增加100倍以后的数值。