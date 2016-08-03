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PPO_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PPO_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора PPO_Cloud.mq5.
Рис.1. Индикатор PPO_Cloud_HTF
Login To Trade Account
Данная библиотека позволяет автоматизировать процесс подключения к торговому серверу после возникновения ошибки "Account disable".i-CAiChannel_System_Digit_HTF
Индикатор i-CAiChannel_System_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_PPO_Cloud
Эксперт Exp_PPO_Cloud построен на основе сигналов осциллятора PPO_Cloud.RAVI (Range Action Verification Index)
Индикатор представляет производную второго усреднения цены финансового актива, увеличенную в сто раз.